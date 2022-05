Ein 72 Jahre alter Autofahrer wollte am Samstag gegen 9.45 Uhr von der Gartenstraße auf die Weinstraße in Bad Bergzabern einbiegen. Hierbei übersah er einen auf der Weinstraße in Fahrtrichtung Oberotterbach fahrenden 65 Jahre alten Motorradfahrer, und es Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, wie die Polizei berichtet. Der Biker verletzte sich leicht. Ins Krankenhaus musste er nicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.