Ein Bike-Labyrinth ermöglicht virtuelle Radtouren und schenkt Bewohnern von Altenheim ein Stück Mobilität. In Landau freut man sich schon über die Neuanschaffung, in Herxheim hofft man noch darauf.

Das Bike-Labyrinth ist ein Bewegungstrainer, der mit einem Bildschirm verbunden ist. Während man gemütlich strampelt, bewegt man sich durch Städte und Landschaften, kann ganz nach Belieben anhalten oder an bestimmten Punkten die Richtung der Weiterfahrt selbst bestimmen. Geräusche von vorbeifließendem Verkehr und Passanten oder das Zwitschern von Vögeln vervollständigen den Eindruck. Das Programm wurde speziell für Menschen, die in einem Pflegeheim wohnen, konzipiert. Seniorinnen und Senioren, die nicht mehr fit genug sind, um in die Pedale zu treten, unterstützt das Gerät.

Bikelabyrinth Foto: Kath. Altenzentrum Landau

Die Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums in Landau hatten bei ihrem Spendenlauf eine beachtliche Geldsumme gesammelt. Damit konnte das Katholischen Altenzentrum in Landau ein Bike-Labyrinth erwerben, wie die Heimleitung berichtet. Während ihrer Projektwoche hatten die Schüler und ein Lehrer des OHG sich erneut eingesetzt, indem sie Fahrradtouren durch Landau filmten. Diese Touren wurden in das Bike-Labyrinth integriert, sodass die Bewohner jetzt auch virtuell durch ihre Heimatstadt radeln können. Vorher war Karlsruhe die nächstgelegene Stadt bei den vorinstallierten Routen. Und die Begeisterung darüber sei bei den Senioren groß, berichtet Gruppenleiterin Soziale Betreuung, Lisa Thomas.

Altenzentrum hofft auf Spenden

Auch das Altenzentrum St. Josef in Herxheim möchte das Gerät gerne für seine Bewohner anschaffen, wie es informiert. „Wir hatten es zur Erprobung bereits im Altenzentrum, mit riesigem Erfolg bei den Bewohnerinnen und Bewohnern. Es trainiert die körperliche und geistige Fitness, es bring ein Stück Außenwelt nach drinnen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Altenzentrums. Nach dem Test habe sich der Förderverein des Heims entschieden, ein Gerät zu kaufen. Dieses koste knapp 12.000 Euro. „Ohne Mithilfe kann das der Förderverein nicht stemmen“, macht das Altenheim jedoch deutlich und bittet um Spenden auf die Spendenkonten Iban DE89 5489 1300 0080 6467 04 bei der VR-Bank SÜW-Wasgau oder Iban DE19 5485 0010 0035 0798 70 bei der Sparkasse Südpfalz. Weitere Infos beim Förderverein unter Telefon 07276 5920 oder per E-Mail an franz-ludwig.trauth@t-online.de.