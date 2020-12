Mit 2,67 Promille Atemalkohol traktierte am Mittwoch gegen 23.50 Uhr ein Mann in Edenkoben seine Lebensgefährtin, weshalb diese die Polizei verständigte. In dem Anwesen konnten die Beamten den stark alkoholisierten Mann antreffen, der sich verbal aggressiv verhielt. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme gab die Frau an, dass der Mann mit der Faust auf sie losgegangen sei und sie auf das Übelste beleidigt habe. Er wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Seine Partnerin darf er für die nächste Zeit nicht mehr aufsuchen.

Die Polizei appelliert: Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Wer Gewalt in einer Beziehung erlebt, sollte die Polizei verständigen. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben ist unter der Telefonnummer 06341 381922 erreichbar.