Am Dienstag gegen 13.40 Uhr kam es in der Zeppelinstraße in Bad Bergzabern zu einem Unfall, weil der Fahrer eines Radladers beim Rückwärtsfahren einen geparkten Hyundai übersehen hatte, wie die Polizei berichtet. Der Fahrer richtete dabei einen Schaden in Höhe von 8000 Euro an. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei dem 50-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Alcotest ergab einen Wert von fast 1,6 Promille. Gegen den Verursacher wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Seinen Führerschein ist er erst einmal los.