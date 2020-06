Ein betrunkener Autofahrer ist am Mittwochabend nach einem Unfall in Bad Bergzabern mit überhöhter Geschwindigkeit geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, beschädigte der 34-Jährige gegen 19.50 Uhr mit einem roten Seat eine Begrenzungsmauer. Anschließend fuhr er über die Landauer Straße in Richtung Billigheim-Ingenheim davon. Die Fahrt ging auf der B 38 mit überhöhter Geschwindigkeit und teilweise in Schlangenlinien fahrend über Rohrbach weiter in Richtung Edenkoben. Im Bereich Edenkoben konnten die Beamten den Mann stoppen, bei ihm wurden 1,9 Promille gemessen. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht eingeleitet, der Führerschein wurde sichergestellt. Zeugen, die zwischen 19.50 Uhr und 20.15 Uhr auf der B 38 unterwegs waren und durch das Fahrverhalten des Seat-Fahrers gefährdet wurden, sollen sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de melden.