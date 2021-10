Die Polizei hat am Samstag gegen 4 Uhr in der Bad Bergzaberner Edith-Stein-Straße eine Betrunkene am Steuer ihres Autos erwischt. Wie die Beamten mitteilen, fiel die 24-Jährige auf, weil sie mit durchdrehenden Reifen vor einer Polizeistreife herfuhr. Die Beschuldigte, so die Polizei, hätte nur 500 Meter Fußweg bis zu ihrer Wohnung gehabt. Jetzt drohen hohe Geldstrafe, mehrere Monate Führerscheinentzug und eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung.