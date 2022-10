Eine aus dem Kreis SÜW stammende 59-Jährige muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Nach Angaben der Polizei war sie mit ihrem Elektromobil unterwegs, obwohl sie zu viel intus hatte. Sie war am Montagabend in Bad Bergzabern gesehen worden. Als die Beamten sie an ihrer Wohnanschrift trafen, war sie in einem erheblich betrunkenen Zustand. Einen Atemalkoholtest wollte sie nicht durchführen, ihr wurde eine Blutprobe entnommen.