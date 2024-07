In der Nacht auf Sonntag gegen 4 Uhr kam ein 30-Jähriger mit seinem Fahrzeug in Bad Bergzabern in der Poststraße von der Straße ab und fuhr gegen eine Hauswand, die dadurch beschädigt wurde. Wie die Polizei berichtet, konnten er dingfest gemacht werden, als er gerade seinen kaputten Reifen wechseln wollte. Der Mann war alkoholisiert. Seinen Führerschein ist er erst mal los.

Bereits am Nachmittag war der Polizei in der Kapeller Straße ein 63-jähriger Autofahrer durch seine auffällige Fahrweise ins Auge gestochen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann mit über zwei Promille hinterm Steuer saß. Auch er wird vorerst auf seinen Führerschein verzichten müssen.