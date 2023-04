Am Freitag gegen 19.40 Uhr wurden in der Königstraße drei geparkte Autos beschädigt. Dies bemerkten Zeugen und verständigten die Polizei. Durch ihre Hinweise konnten die Beamten kurz danach einen 21-Jährigen dingfest machen. Die Polizisten stellten bei dem jungen Mann eine stärkere Alkoholisierung fest. Ein Alcotest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Mann war uneinsichtig und beleidigte zudem die Beamten mehrfach unflätig, weshalb er anschließend im Polizeigewahrsam alleine in seinen Geburtstag feiern musste.