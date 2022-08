Er reist bis in die Antarktis, gehört zu den sehr beliebten Verkaufsartikeln im Landauer Zoo-Shop und scheint auch ein wahrer Bestseller des Weinguts Karl Ramsel in Kirrweiler zu sein: der 2019 mit Künstleretikett kreierte Pinguin-Wein. Pro verkaufter Flasche spendet das Weingut Ramsel einen Euro für die Artenschutzarbeit von Sphenisco zum Schutz des Humboldt-Pinguins. 3000 Euro sind auf diese Weise zusammengekommen. Jüngst übergab Andrea Ramsel, die einen juvenilen Humboldt-Pinguin in der chilenischen Atacamawüste künstlerisch auf dem Schmucketikett in Szene gesetzt hat, den symbolischen Scheck an Christina Schubert, zweite Vorsitzende des Vereins. Der Zoo Landau unterstützt Sphenisco seit der Gründung des Vereins im Jahr 2008.

www.sphenisco.org