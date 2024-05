Schlägerei auf Höhe der Alten Ziegelei: Am Montag versuchte nach Polizeiangaben eine 35-jährige Autofahrerin in der Hafenstraße mehrmals einen 53-jährigen Rennradfahrer zu überholen. Dieser sei jedoch jedes Mal nach links ausgeschert und habe das Manöver verhindert. Schließlich sei es der Fahrerin, die gemeinsam mit ihrem 38-jährigen Mann und den beiden Kindern im Auto saß doch, den Radfahrer zu überholen. Sie habe jedoch danach angehalten – wohl auch, weil der 53-Jährige mutmaßlich den Mittelfinger gezeigt haben soll. Bei der Alten Ziegelei habe sich ein Streit zwischen Ehemann und Rennradfahrer entwickelt. Der 38-Jährige sei währenddessen ausgestiegen, um den Radler zur Rede zu stellen. Dabei soll ihm der 53-Jährige mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, heißt es von der Polizei. Außerdem sei der Radfahrer über den Fuß des 38-Jährigen gefahren und gestürzt. Auch danach sei die Rangelei weitergegangen, und beide Männer verletzten sich leicht, so die Beamten. Die hinzugerufene Polizei habe die Streitenden getrennt und mehrere Strafverfahren eingeleitet.