Viele Mittelständler stehen vor dem Aus, weil sie keine Nachfolger finden. Anders der Zaunfachhandel Draht Hemmer. Liese Theato ist gegen den Trend in das Unternehmen ihres Vaters eingestiegen. Somit bleibt die Firma, die seit über 100 Jahren ihren Sitz im Blechhammerweg hat, in Familienbesitz. Und das in der fünften Generation.

Eigentlich ist Liese Theato Zierpflanzengärtnerin, hat nach dem Abitur am Heinrich-Heine-Gymnasium im ehemaligen Botanischen Garten an der Uni Kaiserslautern gelernt und nach den Gesellenjahren