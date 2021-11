Zu müde um zu fahren? Am Freitagnachmittag ist eine 26-jährige Autofahrerin aus Rohrbach, die von Hatzenbühl nach Herxheim unterwegs war, vor dem Ortseingang Herxheim nach links von der Fahrbahn abgekommen, in ein angrenzendes Waldstück gefahren und dort zum Stehen gekommen. Den Unfall erklärte die Dame mit Übermüdung und Sekundenschlaf, wie die Polizei berichtet. Die Beamten aber bemerkten weitere Auffälligkeiten bei der Fahrerin und baten sie zum Drogentest. Ergebnis positiv. Die Frau durfte deshalb neben ihrem Führerschein, noch eine Blutprobe bei der Polizeiinspektion Landau abgeben. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau telefonisch unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.