Die Südpfälzer Alpinistin Jacqueline Fritz bringt am Freitag, 14. April ihren Multiversionsvortrag „Tiefes Tal – Hohe Berge“ mit nach Bad Bergzabern ins Haus des Gastes. Die 35-jährige Fritz ist eine Wettkampfkletterin und Skifahrerin, der nach einem Ballettunfall und mehreren missglückten Operationen im Alter von 24 Jahren ihr rechter Unterschenkel amputiert werden musste. Innerhalb weniger Jahre etablierte sie sich zu einer anerkannten Athletin und klettert heute im deutschen Para-Nationalkader, im Sommer 2019 gewann sie bei den Weltmeisterschaften in Briancon Bronze für Deutschland.

Info



Der Vortrag „Tiefes Tal – Hohe Berge“ am Freitag, 14. April, beginnt um 19 Uhr im Konferenzraum im Haus des Gastes in Bad Bergzabern, Einlass ist um 18.30 Uhr. Karten sind im Vorverkauf in der Tourist-Information in der Südpfalz Therme für 10 Euro erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt 12 Euro.