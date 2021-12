Das Studierendenwerk Vorderpfalz hat einen digitalen Adventskalender gestartet, bei dem es etwas zu gewinnen gibt. Mitmachen können Studierende an den Hochschulstandorten Landau, Ludwigshafen, Worms, Germersheim und Neustadt. Bis zum 24. Dezember werden Gewinne im Wert von rund 2000 Euro verlost, die Partner des Studierendenwerks gespendet haben. Darauf hat Andreas Schülke, Geschäftsführer des Studierendenwerks Vorderpfalz, hingewiesen. Das ganze geht so: Die studentischen Teilnehmer müssen den Social-Media Adventskalender liken, teilen und die jeweilige Frage zum Türchen beantworten. Dahinter verbergen sich dieses Jahr Gutscheine von Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, für Fitness- und Sportangebote und zum Shoppen. An den Adventssonntagen kann man ein Mensa-Stipendium im Wert von je 350 Euro gewinnen, mit dem man ein Semester lang kostenlos in einer der Mensen essen kann.