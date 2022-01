Am Mittwoch kurz nach 7 Uhr kam es auf der B427 in Höhe der Gemeinde Kapellen-Drusweiler zu einem Unfall, weswegen die Straße knapp zwei Stunden gesperrt war. Laut Polizei war der 54-jährige Fahrer eines Transporters von Bad Bergzabern in Richtung Oberhausen unterwegs und überholte einen Lkw. Eine 54-jährige Autofahrerin kam ihm dabei entgegen. Der Transporter kollidierte mit ihrem Mazda. Beide Fahrer verloren die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und gerieten kurzzeitig von der Straße ab. Die beschädigten Fahrzeuge kamen nach einigen Metern auf der Straße zum Stehen. Die Mazda-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Während des Rettungseinsatzes und der Bergung der Fahrzeuge wurde der Verkehr durch Kapellen-Drusweiler umgeleitet.