Oazapft is! Mit einem zünftigen Fassanstich, dem einen oder anderen Tusch und dem obligatorischen „Prosit der Gemütlichkeit“ hat am Freitagabend das große Bierfest der beiden Landaus im Zelt auf dem Rathausplatz begonnen. Beide Städte feiern dieses Jahr Geburtstag, Landau an der Isar wird 800, Landau in der Pfalz 750 Jahre alt, Anlass genug, zünftig zusammen zu feiern.

Oberbürgermeister Dominik Geißler, dem Anlass angepasst in Lederhosen, hat „diesem Wochenende mit unseren besten Freunden seit Monaten entgegengefiebert“. Er erinnerte sich an ein Starkbierfest in Rosenheim, das er einmal besucht habe und das mit einer zünftigen Wirtshausschlägerei zu Ende gegangen sei. Ganz so weit müsse es ja vielleicht nicht gehen. Beim Fassanstich bewies aber auch er eine gewisse Schlagkraft und Treffsicherheit.

Matthias Kohlmayer, Bürgermeister von Landau an der Isar, ist mit einer einen ganzen Reisebus füllenden Delegation angereist und hatte das Zelt gleich im Griff. Auf sein „Seid ihr gut drauf“ brachen die rund 700 Besucher in Jubel aus. Wenn man jetzt nicht feiern könne, wann dann, stellte er fest.

Kässpatzen und Semmelknödel

Mit etwas gemischten Gefühlen und ein wenig Wehmut ist Michael Sturm in die Pfalz gekommen: Er schließt seine Brauerei Krieger nach 111 Jahren in Familienbesitz und 402 Jahren Brautradition. Das Bierfest in der Pfalz ist sein letztes als Chef der Familienbrauerei. Aber 40 Hektoliter von vor allem Krieger hell hat er noch mitgebracht. Sturm, der auch schon mit neuen Biersorten wie IPA experimentiert hat, sagte, er sei auch gespannt auf die örtliche Kleinbrauerei Landauer Bierprojekt: Er liebe die handwerkliche Herangehensweise. Das Bierprojekt hat nach Angaben von Braumeister Sascha Gallo ein Helles und einen Maibock für das Fest gebraut.

Festwirt Alexander Kurz von den Gaumenfreunden Edenkoben hat über 30 Kräfte aufgeboten, um Ausschank und Bewirtung zu stemmen. Das klappte sowohl bei Armen voller Maßkrüge, als auch bei Tabletts mit halben Hendln, Kässpatzen, Semmelknödeln der Weißwürsten. Bis Sonntag wird noch gefeiert.