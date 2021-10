Wie die Verbandsgemeinde-Verwaltung Annweiler mitteilt, werden in der Zeit von Dienstag, 2. November, bis Sonntag, 14. November, im Auftrag der Deutschen Bahn AG Felsberäumungsarbeiten in Rinnthal ausgeführt. Durch Beräumung der Felsböschungen von losem Gesteinsmaterial soll die Gefahr durch herabstürzende Felsbrocken verringert werden. Betroffen ist der Bereich ab dem Bahnübergang in der Bahnhofstraße in westlicher Richtung. Da die Arbeiten Einfluss auf den Zugbetrieb haben, ist es erforderlich, diese nachts zu erledigen, um einen störungsfreien Zugverkehr zu gewährleisten. Teilweise ist laut Verwaltung mit erheblichen Baulärmbelästigungen zu rechnen. Prinzipiell werde jedoch versucht, sämtlichen Baulärm auf ein unumgängliches Minimum zu beschränken.