Genuss, Frühlingsstimmung und grenzüberschreitende Vielfalt: Am Sonntag, 29. März, findet auf dem Landauer Rathausplatz von 11 bis 18 Uhr bereits zum zwölften Mal der Deutsch-Französische Bauernmarkt statt. Regionale Spezialitäten aus der Pfalz treffen laut Mitteilung der Stadt Landau auf kulinarische Köstlichkeiten aus dem Elsass. Passend zum Marktsonntag öffnen zwischen 13 und 18 Uhr auch die Geschäfte in der Innenstadt und laden zum Einkaufsbummel ein. „Der Deutsch-Französische Bauernmarkt bringt die besondere Lebensart unserer Region auf den Punkt: hochwertige Produkte, herzliche Begegnungen und die Freude an gutem Essen und geselligem Miteinander“, betont Nina Ziegler, Geschäftsführerin der StadtLeben Landau.

Ob ofenfrisches Brot, feine Ziegenkäsevariationen, hausgemachte Marmeladen, französisches Gebäck oder frisch geräucherte Forellen: Die Auswahl ist vielfältig. Im Mittelpunkt stehen laut Pressemitteilung Produkte aus der Region, nachhaltige Erzeugung und die enge Verbindung von Tradition und Genuss. Neben dem kulinarischen Angebot lädt der Markt auch zum Verweilen ein: Ein Glas Wein, kleine Leckereien und, so die Hoffnung der Veranstalter, warme Sonnenstrahlen sollen für eine besondere Atmosphäre mitten in der Stadt sorgen. Abgerundet wird das Angebot durch Frühlings- und Dekorationsartikel.

Der Landauer Einzelhandel präsentiert zudem die Frühjahrskollektionen und die Cafés und Restaurants öffnen ihre Außengastronomie. Ein Bummel durch die historische Altstadt lässt sich mit dem Marktbesuch verbinden.