Im Landauer Wolfsweg, einer rund 100 Meter langen Straße in der Südstadt, wird sich bald einiges verändern. Wie die Stadt ankündigt, wird die Straße grundlegend erneuert. Gleichzeitig werde unter der Straßendecke die Hauptleitung für die Fernwärmeversorgung der Innenstadt verlegt.

Die Bauarbeiten beginnen der Ankündigung zufolge am Montag, dem 8. Juni. Im Zuge der Arbeiten der Energie Südwest würden auch die übrigen Leitungen und Anschlüsse erneuert, so die Stadt: Es gibt neue Strom- und Wasserleitungen sowie Glasfaseranschlüsse.

Zudem werde das bisherige Kopfsteinpflaster durch einen modernen Straßenbelag ersetzt, um die Lärmbelastung für die Anwohner zu reduzieren, so die Stadt. Vorgesehen sei eine sogenannte Mischverkehrsfläche: Gehweg und Fahrbahn, Parkmöglichkeiten und neue Grünflächen sollen kommen. Rund 30 öffentliche Stellplätze würden geschaffen und bis zu fünf Bäume gepflanzt, so die Formulierung der Stadt. Darüber hinaus sollen zusätzliche Begrünungsmöglichkeiten wie Hecken oder kleinere Grünflächen entstehen.

Die Anwohner wurden laut Stadt im März im Rahmen einer Informationsveranstaltung auf die Arbeiten vorbereitet.