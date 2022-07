Unbekannte haben am Dienstagabend von einem Anwesen in der Beethovenstraße in Bad Bergzabern einen Basketballkorb gestohlen. Wie die Polizei berichtet, dürfte der Korb aufgrund seines Gewichts mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein. Hinweise zum Diebstahl werden unter Telefon 06343 93340 entgegengenommen.