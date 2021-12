Über die Weihnachtsfeiertage zerstörten bislang unbekannte Täter in einer sozialen Einrichtung in der Herzog-Wolfgang-Straße in Bad Bergzabern eine Sitzbank und eine Fensterscheibe, wie die Polizei berichtet. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.