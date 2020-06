Das Hofmeister-Gelände auf der Wollmesheimer Höhe könnte schon in Kürze einen neuen Eigentümer haben. Nach unbestätigten Berichten plant die Adrienne- und Otmar-Hornbach-Stiftung den Erwerb des Areals. Wie es weiter heißt, will sie dort einen Wasgau-Markt errichten; außerdem sei Wohnbebauung geplant. Die Stadtverwaltung hat auf Anfrage nur bestätigt, dass es einen Interessenten für das Gelände gebe. Das rund 16.000 Quadratmeter große Grundstück mit den etwa 6000 Quadratmeter großen Betriebsgebäuden der kürzlich nach einer Insolvenz geschlossenen Großbäckerei gehört der Hofmeister Holding. Oberbürgermeister Thomas Hirsch hatte angekündigt, dass die Stadt planerisch den Bestand des Nachbar-Unternehmens Wickert Maschinenbau zu sichern und auf dem Areal Gewerbe und Wohnen zu ermöglichen. Ein Lebensmittelmarkt an dieser Stelle ist plausibel, da nach früheren Plänen ein solcher auf der anderen Straßenseite vorgesehen war, wo Landau ein neues Stadtviertel plant.