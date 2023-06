Wegen der Sanierungsarbeiten auf der B10 hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) am Sonntag eine neue Umleitung einrichten und in Siebeldingen und Godramstein ausschildern lassen. Darauf hatte eine Leserin hingewiesen. Ihre Befürchtung, dass dies am Montag zu Verkehrsproblemen führen würde, hat sich bestätigt: Autofahrer berichten von langen Staus, weil sie nicht mehr in Birkweiler auf die B10 auffahren konnten. Zudem waren am Sonntag Parkbuchten an den Straßen gelb durchkreuzt worden mit dem Ergebnis, dass korrekt abgestellte Fahrzeuge im absoluten Halteverbot standen. Der LBM hatte die Arbeiten nicht angekündigt, sondern lediglich auf seiner Homepage mitgeteilt, dass am 12. Juni der dritte Bauabschnitt der Fahrbahnerneuerung zwischen Birkweiler und Queichhambach starte und die Anschlussstelle Birkweiler für circa zwei Wochen gesperrt werde. Der Verkehr wird über Siebeldingen und Godramstein umgeleitet. Eine Anfrage beim LBM zu dem Thema blieb am Montag unbeantwortet.