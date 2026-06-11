Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer sperrt die B10 zwischen den Anschlussstellen Landau-Godramstein West (Landau-Godramstein/Landau-Arzheim) und Landau-Godramstein Ost (Landau-Zentrum/Universität/Klinikum/Zoo) an zwei aufeinanderfolgenden Nächten vollständig. Demnach kann die Bundesstraße von Freitag, 12. Juni, ab 20 Uhr bis Samstag, 13. Juni, 6 Uhr, sowie Samstag, 13. Juni, ab 20 Uhr bis Sonntag, 14. Juni, 6 Uhr, nicht befahren werden. Grund sind laut LBM Anpassungen der Verkehrssicherung und -führung im Bereich der Anschlussstelle Godramstein Ost, die für den Ersatzneubau des nördlichen Bahnbauwerks in Godramstein erforderlich sind. Die Umleitung führt über die K13/K9 (Godramsteiner Hauptstraße) und die L511 (Bahnhofstraße) zurück zur B10; die Gegenrichtung ist entsprechend ausgeschildert. In der Ortsdurchfahrt Godramstein wird zudem von Freitag, 12. Juni, 18 Uhr, bis Montag, 15. Juni, 6 Uhr, absolutes Halteverbot eingerichtet. Nach Abschluss der beiden Sperrungen bleibt die Abfahrt Landau-Godramstein West aus Richtung Landau kommend gesperrt. Die im Zuge der Vollsperrungen eingerichtete Umleitung U4 bleibt zusammen mit dem absoluten Halteverbot auf einer Fahrbahnseite vorerst bestehen, teilt der LBM mit. Für den Schwerverkehr gilt in der Nacht von 12. auf 13. Juni auf der B10 ein Nachtfahrverbot für Lastwagen, ausgenommen Anliegerverkehr. In der Nacht von 13. auf 14. Juni greift das allgemeine Fahrverbot für Lastwagen. Der Zeitplan könne sich laut LBM witterungsbedingt verschieben. Sollte die Maßnahme schneller abgeschlossen sein, entfalle die zweite nächtliche Vollsperrung.