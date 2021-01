Die Verbandsgemeinde Edenkoben möchte die Region mithilfe der Bürger in eine blühende und insektenfreundliche Landschaft verwandeln. Dafür wird kostenlos Saatgut verteilt. Bürger können dieses noch bis zum 25. Januar bestellen: beim Fachbereich Bauen und Umwelt der Verbandsgemeindeverwaltung per E-Mail an umwelt@vg-edenkoben.de.