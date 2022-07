Das Böhämmer-Hauses in Bad Bergzabern, wird am Sonntag ab 11 Uhr eröffnet. Als musikalischer Gast wird Liedermacher Gerd Birsner erwartet, der ab 14.30 Uhr auftreten wird. Dabei wird Fred Hammer das ein oder andere Lied gesanglich unterstützen, aber auch eigene Solostücke, teilweise in Pfälzer Mundart, zum Besten geben.