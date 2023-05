Aydin Tas (SPD) legt sein Mandat im Landauer Stadtrat nieder. Als Grund gibt Tas in einem Facebook-Post private Veränderungen und Verpflichtungen an. Der Landauer war Anfang 2022 für Armin Schowalter in den Stadtrat nachgerückt. Tas war seit vielen Jahren in der Landauer Kommunalpolitik aktiv, unter anderem fünf Jahre lang als Kopf des Beirats für Migration und Integration.