Weil er betrunken mit seinem Auto unterwegs war, hat ein 24-Jähriger jetzt eine ganze Menge Probleme. Am frühen Samstagmorgen, kurz nach Mitternacht, geriet der junge Franzose in Bad Bergzabern in eine Verkehrskontrolle. Den Beamten fiel auf, dass der 24-Jährige nach Alkohol roch. Ein Test ergab laut Polizei 1,58 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Seine nüchterne Beifahrerin, die ebenfalls eine Fahrerlaubnis besaß, konnte ihn und seinen Wagen schließlich nach Hause bringen.