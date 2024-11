Am Donnerstag, um 12.30 Uhr ist es an der Kreuzung B427/L490 bei Vorderweidenthal zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten gekommen. Eine 51-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto auf der L490 aus Richtung Erlenbach kommend. An der Kreuzung zur B427 missachtete sie die Vorfahrt eines in Richtung Dahn fahrenden 54-jährigen VW-Fahrers. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Skoda der Frau und kam auf dem Dach zum Liegen. Die beiden Fahrzeugführer und eine weitere 52-jährige Insassin verletzten sich leicht. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.