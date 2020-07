Im Kurbrunnenweg wurde in der Nacht auf Dienstag an einem Fiat 500 die komplette rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Als der Besitzer dies der Polizei meldete, teilte er mit, dass sein Auto bereits in der Nacht zuvor schon einmal beschädigt wurde. Schaden: 7000 Euro. Hinweise erbeten unter Telefon 06323 9550.