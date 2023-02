Ein unbekannter Autofahrer hat beim Vorbeifahren einen in der Kurpfalzstraße in Bad Bergzabern geparkten VW Passat beschädigt und ist geflüchtet. Laut Polizei ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen. An dem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von rund 750 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340.