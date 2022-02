Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Montagnachmittag auf dem Parkplatz eines Trainingscenters in der Kapeller Straße in Bad Bergzabern einen grauen Mercedes beschädigt und ist geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, wurde der Wagen beim Ein- oder Ausparken vorne rechts gestreift. Der Schaden beläuft sich auf geschätzt rund 750 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340.