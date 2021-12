Ein bislang unbekannter Autofahrer hat einen in der Saarstraße geparkten Wagen beschädigt und ist geflüchtet. Nach Angaben der Polizei hat sich die Tat in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Samstag, 15 Uhr, ereignet. Das Auto war am rechten Fahrbahnrand abgestellt gewesen. Hinweise an die Polizei unter 06343 93340.