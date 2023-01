Bad Bergzabern. Die Vorbereitungen für die 18. Auflage des Deutsch-Französischen Bauernmarktes in Bad Bergzabern laufen. Die Verbandsgemeindeverwaltung nun Erzeuger, Landwirte und Winzer, die ihre Waren am Muttertagssonntag, 14. Mai, anbieten.

Die gute Resonanz der Beschicker habe gezeigt, dass das Frühjahr jede Menge Gelegenheit biete, einheimische Produkte darzustellen und den Besuchern zum Kauf anzubieten, teilt die Verwaltung mit. Das Angebot an einheimischen Erzeugnissen rund ums Schloss in der Kurstadt solle möglichst groß sein. „Wir bieten allen Erzeugern/Landwirten/Winzern aus der Pfalz, dem Elsass und Lothringen die Möglichkeit, an dem Bauernmarkt teilzunehmen“, so die Verwaltung.

Mit einem entsprechenden Rahmenprogramm solle der Besuch des Bauernmarktes für Groß und Klein zu einem erlebnisreichen Tag werden. Beim Markt im Vorjahr waren rund 100 Anbieter mit dabei.

Kontakt



Interessenten können sich bis zum 25. März bei der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern, Telefon: 06343 701112 (Frau Verlohner, dienstags und donnerstags, 8 bis 16 Uhr) oder E-Mail an bauernmarkt@vgbza.de, melden. Es können auch Fotos und Beschreibung des Angebots geschickt werden. Die Teilnahmegebühr beträgt 46 Euro.