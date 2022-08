Am Mittwoch gegen 20.40 Uhr kam es auf dem Parkplatz vor der Sparkasse in Bad Bergzabern wegen einer augenscheinlich betrunkenen Frau zu einem Polizeieinsatz. Die 35-jährige Frau weigerte sich laut Polizei nicht nur, ihre Personalien anzugeben, sondern beleidigte permanent die eingesetzten Beamten. Nachdem sich die Frau weigerte, die Örtlichkeit zu verlassen, wurde sie in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Zelle verbringen.