Am Freitag gegen 23 Uhr kontrollierte eine Streife den Fahrer eines Autos, der in der Edenkobener Weinstraße fuhr. Laut Polizei zeigte der Mann eine albanische Fahrerlaubnis vor. Wenn jemand in Deutschland wohnt und einen Führerschein besitzt, der in einem Staat außerhalb der Europäischen Union erteilt wurde, ist dieser hier nur für die Dauer von sechs Monaten gültig. Der Mann wohnt jedoch schon länger in Deutschland. Er durfte nicht weiterfahren. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.