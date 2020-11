Am Montag beginnt der Ausbau der Kreisstraße 64 von Edenkoben bis zur Villa Ludwigshöhe. Wie der Landesbetrieb

Mobilität (LBM) in Speyer mitteilt, sind mehrere Bauabschnitte geplant. Der erste Bauabschnitt umfasst den Bereich von der Anlage des Tennisclubs bis zur Sportschule. Die Straße wird in diesem Bereich für den Verkehr voll gesperrt. Der Verkehr wird örtlich über eine Gemeindestraße umgeleitet. Die Zufahrt zur Villa Ludwigshöhe und zur Sportschule ist möglich. Die Arbeiten für diesen ersten Bauabschnitt dauern voraussichtlich bis Februar. Über die weiteren Bauabschnitte will der LBM kurzfristig informieren. Die Bauzeit für alle Abschnitte beträgt voraussichtlich neun Monate. Insgesamt wird eine Strecke von rund 2,9 Kilometern Länge saniert. Es wird mit Baukosten von rund 2,1 Millionen Euro gerechnet.