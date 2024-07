Am Mittwoch gegen 17.55 Uhr wurde in der Weinstraße an einem Mehrfamilienhaus ein Mann an den Briefkästen beobachtet. Die Polizei stellte dann fest, dass eine Klingel mutwillig herausgerissen worden war. Der Täter hatte sich zwischenzeitlich entfernt, konnte aber im Zuge der Fahndung ermittelt werden. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Gegen den 58-Jährigen wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.