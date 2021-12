Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag auf dem Außengelände der Kita St. Martin in der Weinstraße in Bad Bergzabern gewütet. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Jugendliche handelt. Die Täter warfen Bänke, Stühle, Blumenkübel und ein Trampolin um. Die Spielgeräte wurden teilweise auch beschädigt. Es wird um Hinweise unter Telefon 06343 93340 gebeten.