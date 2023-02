In Landau erfolgt der vierte Spatenstich für ein Neubaugebiet in den Stadtdörfern. Dies ist ein weiterer Schritt zur Umsetzung der Bauland- oder Wohnraumstrategie 2030, die ein neues Stadtviertel südlich der Wollmesheimer Straße und Neubaugebiete für alle Stadtdörfer vorsieht. Die Neubaugebiete in Godramstein und Mörzheim sind bereits in der Vermarktung, als nächstes erfolgte der Spatenstich für das Neubaugebiet in Wollmesheim, und nun ist es auch in Arzheim „Am Bittenweg“ an der Prinz-Eugen-Straße soweit. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, ist der symbolische Baubeginn am Dienstag, 28. Februar, um 9.30 Uhr mit Oberbürgermeister Dominik Geißler, Bürgermeister Maximilian Ingenthron, Beigeordnetem Lukas Hartmann und Ortsvorsteher Klaus Kissel.