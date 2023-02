Ab Dienstag, 14. Februar, können sich Bauwillige um städtische Baugrundstücke in Godramstein und Mörzheim bewerben. Die Frist endet am 11. April.

In den beiden Stadtdörfern sind Neubaugebiete entstanden, mit denen der Baudruck gelindert werden soll. Weitere Neubaugebiete in den anderen Stadtdörfern folgen. Die Vergabe erfolgt nach einem Punktesystem, bei dem es Punkte unter anderem für Wurzeln oder einen Arbeitsplatz in Landau gibt, für Kinder, pflegebedürftige Angehörige und soziales Engagement.

Das Neubaugebiet „Am Kalkgrubenweg“ in Godramstein hat auf 46 Bauplätzen Platz für 62 neue Wohneinheiten; davon 40 in Einfamilienhäusern, 14 in Doppelhäusern und acht in einem Mehrfamilienhaus. Die Stadt bietet acht Grundstücke für Einfamilienhäuser und eines zum Bau von Doppelhaushälften an. Das Bauland kostet 368 Euro pro Quadratmeter. Im Mörzheimer Neubaugebiet „Am Schlittweg“ am östlichen Ortsrand können auf 30 Bauplätzen Wohneinheiten errichtet werden, davon 15 Einfamilienhäuser, 14 Doppelhäuser und neun Wohnungen im Mehrfamilienhaus. Die Stadt bietet 24 Bauplätze für Doppel- und Einfamilienhäuser an, zu einem Preis von 305 Euro pro Quadratmeter.

Es gibt eine Solarpflicht

„Mir ist es dabei wichtig, dass Landau behutsam sowie sozial und ökologisch verträglich wächst“, sagt Oberbürgermeister Dominik Geißler. Ziel sei es, vor allem jungen Familien die Möglichkeit zu geben, sich in ihren Heimatdörfern ein neues Zuhause zu schaffen und die Orte damit attraktiv und lebendig zu halten.

In beiden Neubaugebieten gilt die Solarpflicht für Neubauten. Das heißt, Dächer müssen zu mindestens einem Drittel mit Anlagen zur Solarenergienutzung ausgestattet werden. Außerdem sind sie zu begrünen.

Bewerbungen können online unter www.baupilot.com/landau-in-der-pfalz eingereicht oder für 25 Euro schriftlich bei der Liegenschaftsabteilung angefordert werden. Alle weiterführenden Informationen gibt es auf der Internetseite www.landau.de/grundstücke.