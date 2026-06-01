In der Stadt Landau ist die Arbeitslosigkeit laut aktuellen Zahlen der Agentur für Arbeit im Vergleich zum April im Mai leicht gesunken. Wie die Agentur mitteilt, waren 1819 Menschen arbeitslos gemeldet, 54 weniger als im Vormonat. Gegenüber dem selben Monat des Vorjahres bedeutet das einen Anstieg um 91 Personen, so die Agentur weiter. Die Arbeitslosenquote betrug laut der Mitteilung 6,6 Prozent und lag mit 0,2 Prozentpunkten unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 6,3 Prozent.

294 Personen hatten sich den aktuellen Zahlen zufolge im Mai neu arbeitslos gemeldet. 350 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen der Agentur zufolge 119 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeitende: 99 Stellen wurden im Mai neu gemeldet. Das sind 11 Neumeldungen weniger als im Vormonat und 14 weniger als im selben Monat vor einem Jahr.

Der Arbeitsmarkt im Kreis

Im Kreis Südliche Weinstraße meldet die Agentur für Arbeit wie in der Stadt Landau auch eine gegenüber dem Vormonat gesunkene und gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegene Arbeitslosigkeit. 2.942 Menschen waren der Mitteilung zufolge arbeitslos gemeldet, 124 Personen weniger als im April, aber 95 mehr als im Mai vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug damit 4,7 Prozent, sie lag um 0,2 Prozent niedriger als im Vormonat. Vor einem Jahr lag sie bei 4,9 Prozent, so die Arbeitsagentur.

Insgesamt hätten sich in SÜW im vergangenen Monat 475 Personen arbeitslos gemeldet, 599 hätten ihre Arbeitslosigkeit beendet, davon nahmen 200 eine Erwerbstätigkeit auf.

176 neue offene Stellen seien im Mai gemeldet worden, das sind 12 mehr als im Vormonat und 8 mehr als im selben Monat vor einem Jahr.