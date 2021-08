Sowohl die Annahmestelle für Grünabfälle an der A65 auf dem Gelände der Firma Jeanine Rieger GmbH in Rohrbach als auch die Recyclinganlage sind vom 9. bis zum 14. August geschlossen, darauf weist der Eigenbetrieb Wertstoffwirtschaft des Landkreises Südliche Weinstraße hin. Grünabfälle aus dem Kreis können in dieser Zeit beispielsweise bei den Wertstoffwirtschaftszentren Nord und Süd bei Edesheim beziehungsweise Billigheim-Ingenheim angeliefert werden.