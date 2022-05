„Spiritualität und Whisky – Eine geistliche Hinführung“ lautet der Titel eines Whisky-Tastings am Freitag, 20. Mai, um 20 Uhr im Edith-Stein-Haus in der Edith-Stein-Straße 2 in Bad Bergzabern. „Whisky und der christliche Glaube: Passt das zusammen?“, fragt Pfarrer Tobias Heil und findet ja. Begleitet von vier verschiedenen Single Malt Whiskys möchte er den Teilnehmern vermitteln, was das Geistliche am Whisky ist und weshalb der Whiskygenuss auch eine spirituelle Dimension hat. Interessierte Einsteiger sind ebenso willkommen wie Whiskykenner, nur über 18 Jahre sollten sie sein.

Anmeldungen sind bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn möglich, solange Plätze frei sind: per E-Mail an tobias.heil@bistum-speyer.de oder telefonisch im Pfarrbüro der Pfarrei Heilige Edith Stein unter 06343 9375664. Es wird ein Kostenbeitrag von 15 Euro pro Person erhoben, der bei der Veranstaltung eingesammelt wird.