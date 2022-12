In Landau erhöhen sich die Kosten für die Straßenreinigung – trotz der kostendämpfenden Wirkung des Abbaus von Rücklagen. Die Gebühren waren seit Jahren nicht mehr kostendeckend, so EWL-Vorstand Bernhard Eck. Unter anderem hat sich die zu entsorgende Müllmenge, der Straßenkehricht, vergrößert. Waren es 2020 noch 250 Tonnen, lag der Wert 2021 bei rund 290 Tonnen. Der EWL hatte dafür schon einmal die Einwegverpackungen von Lebensmitteln und Getränken als Grund genannt, die während der Pandemie deutlich stärker genutzt worden seien. Jetzt kommt als weiterer Grund für die Kostensteigerung hinzu, dass die Stundensätze der Bauhofmitarbeiter zum ersten Mal seit 2018 um jetzt 2,40 Euro angehoben werden. Die Straßenreinigung wird insbesondere in der Reinigungsklasse III teurer, der Fußgängerzone, wo wöchentlich zweimal saubergemacht wird. Dort steigen die Kosten für Anlieger von 2,60 Euro auf 2,85 pro Meter Grundstücksfront und Monat. Im Stadtgebiet werden wöchentlich rund 120 Kilometer Straßenrinnen mit Kehrmaschinen gereinigt. In der Fußgängerzone und den angrenzenden verkehrsberuhigten Bereichen werden circa 40. 000 gereinigt, und zwar sowohl mit Kehrmaschinen, als auch von Hand. Deshalb wirkt sich die Kostensteigerung dort besonders aus.