Einen unter Alkohol und Drogen stehenden 21-Jährigen mit blutigen Händen hat die Polizei am Freitagabend in der Madenburgstraße in Bad Bergzabern angetroffen. Er gab laut Polizeibericht an, die Scheibe an einem PKW eingeschlagen zu haben – weil sich darin eine Frau befinde, die Hilfe brauchen würde. Die Polizeistreife konnte in dem Wagen aber niemand feststellen. Der Mann aus Billigheim (Kreis Südliche Weinstraße) soll zudem an einem zweiten Auto den Außenspiegel beschädigt sowie ein hochwertiges Handy bei sich gehabt haben, das nicht ihm gehörte. Der 21-Jährige wurde zuerst in ein Krankenhaus gebracht und kam später in einer psychiatrischen Einrichtung unter. Die Eigentümerin des Handys wurde gefunden.