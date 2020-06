Während sich Edenkobens Stadtbürgermeister Ludwig Lintz Anfang der Woche auf RHEINPFALZ-Anfrage noch positiv zur weiteren Öffnung der Alla-Hopp-Anlage äußerte, war sein Ton am Mittwoch im Stadtrat schon etwas schärfer: „Die große Mehrzahl der Besucher hält die Abstandsregeln überhaupt nicht ein.“ Edenkoben hatte seine Alla-Hopp-Anlage am vergangenen Wochenende als letzte Gemeinde in der Region geöffnet. Die Stadt werde das Verhalten der Besucher beobachten, sagte Lintz, der eine erneute Schließung nicht ausschloss. „Was wir auf keinen Fall wollen, ist ein Corona-Hotspot in Edenkoben.“