Unbekannte haben Instrumente aus dem Musikraum des Alfred-Grosser-Schulzentrums in Bad Bergzabern gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Tat in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen begangen. Wie sich Zutritt in das Schulgebäude verschafft wurde, ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 entgegen.