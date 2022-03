Der rheinland-pfälzische Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Alexander Schweitzer organisiert einen Hilfstransport ins polnische Przemysl, um dort die vor dem Krieg in der Ukraine Geflüchteten zu unterstützen. Der Hilfstransport soll am Samstagnachmittag in Richtung polnisch-ukrainische Grenze aufbrechen, sagt Schweitzer. Spenden können am Freitag ganztägig, sowie am Samstag bis 12 Uhr im Bürgerbüro in der Marktstraße 27 in Bad Bergzabern abgegeben werden. Erwünscht seien insbesondere Babynahrung, nicht verschreibungspflichtige Medikamente, Verbandsmaterial und Hygieneprodukte. Auch Einkaufsgutscheine eines Drogeriemarktes können gespendet werden – mit diesen werden Hilfsgüter gekauft. „Die Zahl der Geflüchteten nimmt täglich zu und Lebensmittel sowie Hygieneprodukte werden immer dringender benötigt“, betont Schweitzer.